Don Matteo non sarà più Terence Hill | ecco chi lo sostituisce

Leggi su ck12

(Di mercoledì 22 settembre 2021)dice addio a “Don”. La commozione sul set e la “benedizione” al nuovo protagonista.chiil nuovo protagonista. E’ finita l’era dinel programma che l’ha reso celebre “Don“. A rimpiazzare l’82enne nella storica fiction di Rai 1Raoul Bova, che però nonpiù, ma Don Massimo. A confermare la notizia è stato Luca Bernabei, produttore televisivo e CEO della Lux Vide, spigando che il programma “è immortale” a prescindere dal suo protagonista. Raoul Bova però precisa in un’intervista che non è stato assunto come “rimpiazzo” a, ma per continuare le storia iniziata nel lontano 7 ...