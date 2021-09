'Call of Duty: Warzone è un gioco per bambini di 11 anni' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il popolare streamer di YouTube Dr Disrespect ha trasmesso in streaming Call of Duty: Warzone, ma potrebbe non farlo più. Secondo lo streamer, Warzone è pensato per bambini di 11 anni. Durante un recente live stream su YouTube, Dr Disrespect ha suggerito che potrebbe smettere di giocare a Call of Duty: Warzone fino al lancio di Vanguard. Si prevede che Call of Duty: Vanguard cambierà il battle royale in alcuni modi, inclusa l'aggiunta di un nuovissimo sistema anti-cheat e di una mappa a tema della seconda guerra mondiale. Durante lo streaming su YouTube, Dr Disrespect è stato raggruppato con TimtheTatman e ZLaner in Call of Duty: Warzone. Tra una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il popolare streamer di YouTube Dr Disrespect ha trasmesso in streamingof, ma potrebbe non farlo più. Secondo lo streamer,è pensato perdi 11. Durante un recente live stream su YouTube, Dr Disrespect ha suggerito che potrebbe smettere di giocare aoffino al lancio di Vanguard. Si prevede cheof: Vanguard cambierà il battle royale in alcuni modi, inclusa l'aggiunta di un nuovissimo sistema anti-cheat e di una mappa a tema della seconda guerra mondiale. Durante lo streaming su YouTube, Dr Disrespect è stato raggruppato con TimtheTatman e ZLaner inof. Tra una ...

