Boris Johnson aspetta il settimo figlio, e in tv ammette: 'Cambio un sacco di pannolini' (Di mercoledì 22 settembre 2021) aspetta il secondo figlio dalla terza moglie Carrie, il settimo 'erede' per il premier britannico. 'Cambio un sacco di pannolini', ha ammesso in tv, ospite di NBC News Today, rispondendo a una serie di domande dei telespettatori. Papà modello Avere sei bambini piccoli 'è fantastico. C'è un sacco di lavoro, ma lo amo. Lo adoro assolutamente. Cambio un sacco di ... Leggi su ilgazzettino (Di mercoledì 22 settembre 2021)il secondodalla terza moglie Carrie, il'erede' per il premier britannico. 'undi', ha ammesso in tv, ospite di NBC News Today, rispondendo a una serie di domande dei telespettatori. Papà modello Avere sei bambini piccoli 'è fantastico. C'è undi lavoro, ma lo amo. Lo adoro assolutamente.undi ...

