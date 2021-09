Tutto quello che devi sapere dell'internet satellitare di Elon Musk (Di martedì 21 settembre 2021) Starlink è sbarcato ufficialmente nel nostro paese, diventando un’alternativa di lusso per chi ha bisogno di una ottima connessione internet a casa o in ufficio in una zona non coperta dalla fibra ottica. Dopo l’annuncio di Gwynne Shotwell, presidentessa di SpaceX nello scorso giugno, sono arrivate le prime conferme dagli utenti che avevano pre-ordinato il servizio in Italia, ai quali è stata inviata una comunicazione di avvio del servizio. L’azienda fondata da Elon Musk aprirà le danze ufficialmente da ottobre, puntando a rivoluzionare il nostro modo di connetterci alla Rete promettendo un sistema di connessione satellitare in grado di far arrivare la banda ultra-larga in ogni angolo d’Italia. Se al momento la fibra ottica stenta ad essere presente nelle aree periferiche del Paese, l’utilizzo di gateway costituiti da ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 settembre 2021) Starlink è sbarcato ufficialmente nel nostro paese, diventando un’alternativa di lusso per chi ha bisogno di una ottima connessionea casa o in ufficio in una zona non coperta dalla fibra ottica. Dopo l’annuncio di Gwynne Shotwell, presidentessa di SpaceX nello scorso giugno, sono arrivate le prime conferme dagli utenti che avevano pre-ordinato il servizio in Italia, ai quali è stata inviata una comunicazione di avvio del servizio. L’azienda fondata daaprirà le danze ufficialmente da ottobre, puntando a rivoluzionare il nostro modo di connetterci alla Rete promettendo un sistema di connessionein grado di far arrivare la banda ultra-larga in ogni angolo d’Italia. Se al momento la fibra ottica stenta ad essere presente nelle aree periferiche del Paese, l’utilizzo di gateway costituiti da ...

Advertising

borghi_claudio : @giangoSGV Cretinata (come tutto quello che libero scrive su di me da quando è arrivato Sallusti). - borghi_claudio : @peppandgeorge @giangoSGV Ho detto tutto quello che c'era da dire e credo di aver combattuto per quanto possibile.… - borghi_claudio : Io non ne posso più di dire che quello che si legge sui giornali fa tutto schifo. Vogliamo #farequalcosa? Ebbene, c… - Blowjoint : RT @verd44766903: È difficile essere sintetico per descrivere quello che è stato il #radunoperlacannabis. Grazie ai miei amici @Blowjoint e… - chiascuddle : è quasi una settimana che tutto quello che mangio mi fa venire da vomitare insomma top -