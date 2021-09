Pregare prima di dormire è utile | Dio ascolta i nostri problemi quotidiani

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 21 settembre 2021) Ansia, stress, preoccupazioni di vario genere, ci tolgono la serenità e non si conciliano con il sonno. Ma la preghiera può venirci in aiuto. Parlare con Dio, recitare a lui una particolare preghiera, può aiutarci a scacciar via quei cattivi pensieri che non ci permettono di addormentarci in modo sereno e tranquillo. Esser in pace L'articolo proviene da La Luce di Maria.