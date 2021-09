Parma | riscontrato un caso di positività tra i tesserati | si tratta di un calciatore asintomatico

Leggi su sportface

(Di martedì 21 settembre 2021) Brutte notizie in casa. Il club ducale, alla vigilia del match contro la Ternana valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B 2021/2022, ha annunciato di averundial Covid-19 tra i propri. Ecco il comunicato del club: “IlCalcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro la Ternana ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: sidi un. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali”. SportFace.