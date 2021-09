Drew Barrymore, l'omaggio a Harry, ti presento Sally è... orgasmico (VIDEO) (Di martedì 21 settembre 2021) Drew Barrymore si è misurata con il rifacimento della scena dell'orgasmo di Harry, ti presento Sally. Il risultato vi farà venire dalle risate... Ehm, volevamo dire 'morire'. Drew Barrymore sta celebrando la seconda stagione di The Drew Barrymore Show con degli omaggi alle commedie romantiche più famose ambientate a New York. Giovedì, l'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un VIDEO in cui rifà la scena dell'orgasmo simulato di Harry, ti presento Sally ma anche altre sequenze da titoli celebri come Working Girl, Sex and the City, Insonnia d'amore. Il filmato in questione si intitola Our love letter to New York via movies we love e contiene riferimenti anche ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021)si è misurata con il rifacimento della scena dell'orgasmo di, ti. Il risultato vi farà venire dalle risate... Ehm, volevamo dire 'morire'.sta celebrando la seconda stagione di TheShow con degli omaggi alle commedie romantiche più famose ambientate a New York. Giovedì, l'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram unin cui rifà la scena dell'orgasmo simulato di, tima anche altre sequenze da titoli celebri come Working Girl, Sex and the City, Insonnia d'amore. Il filmato in questione si intitola Our love letter to New York via movies we love e contiene riferimenti anche ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Drew Barrymore, l'omaggio a Harry, ti presento Sally è... orgasmico (VIDEO) - LauGoesToLondon : @__valfoy Non io che per un momento l'altro giorno ho confuso Kate Winslet con Drew Barrymore WHAAAT? - infoitinterno : Drew Barrymore a Broadway con i suoi figli, l’ex marito e la sua nuova moglie - PieraPi : Ma Drew Barrymore???? Ma è uguale ma pure di faccia, che stregoneria è mai questa? - lillydessi : Andie Macdowell, Drew Barrymore e Cameron Diaz, le star per cui «invecchiare non è imbarazzante» - Vanity Fair Ital… -