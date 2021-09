Chi è Hyde | il prestigiatore di “Voglio essere un mago!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 settembre 2021)è il nome d’arte deldiun, reality-talent in onda dal settembre 2021 su Rai 2 e guidato da Raul Cremona. Partiamo alla scoperta della sua storia, dalla biografia alla vita privata, passando per l’affascinante universo della micromagia di cui è protagonista affermato insieme a “colleghi” come Sbard e Jack Nobile…è originario di Ferrara ed è uno dei maggiori esperti italiani di magia con il cubo d Rubik, la “cubomagia“, ed è tra i professori della “scuola” per apprendisti maghi in tv di Raul Cremona,un, in onda su Rai 2 dal settembre 2021.e inventore, è anche un imprenditore del web e attraverso i social intrattiene il pubblico con i ...