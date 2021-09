Bargiggia distrugge Allegri: “È il medioevo del calcio. Nei due anni di pausa non è migliorato in nulla, a differenza di Spalletti” (Di martedì 21 settembre 2021) Parola di Bargiggia distrugge Allegri. L’ex giornalista di Mediaset si scaglia contro il tecnico della Juventus : “È il medioevo del calcio”. Bargiggia CRITICA Allegri Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio commenta il cammino di Napoli, Milan, Fiorentina e Juventus. Il giornalista non risparmia critiche ad Allegri. “Spalletti, in questi due anni di fermo ha lavorato sull’equilibrio, sulla sua serenità interiore. Rimase molto male per il trattamento ricevuto dall’Inter, i nerazzurri lo lasciarono solo mentre stava perdendo il fratello e non ha mai voluto risolvere il contratto con loro. Il suo calcio è sempre attuale, ora aspettiamo il Napoli di Spalletti al ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 settembre 2021) Parola di. L’ex giornalista di Mediaset si scaglia contro il tecnico della Juventus : “È ildel”.CRITICAPaoloai microfoni di 1 Station Radio commenta il cammino di Napoli, Milan, Fiorentina e Juventus. Il giornalista non risparmia critiche ad. “, in questi duedi fermo ha lavorato sull’equilibrio, sulla sua serenità interiore. Rimase molto male per il trattamento ricevuto dall’Inter, i nerazzurri lo lasciarono solo mentre stava perdendo il fratello e non ha mai voluto risolvere il contratto con loro. Il suoè sempre attuale, ora aspettiamo il Napoli dial ...

