' 1000 Indian Wells | in doppio Berrettini - Sinner e Sonego - Fognini

Advertising

zazoomblog : Tennis Masters 1000 Indian Wells 2021: al via Djokovic e Medvedev gli italiani saranno 7 con Berrettini e Sinner in… - OA_Sport : #Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2021: al via #Djokovic e #Medvedev, gli italiani saranno 7 con #Berrettini e… -

Ultime Notizie dalla rete : 1000 Indian

OA Sport

Chiamatele, se volete, prove tecniche di Coppa Davis. La notizia è che al "BNP Paribas Open", ATP MastersdiWells che dopo la cancellazione del 2020 si gioca quest'anno in una data insolita, dal 4 al 17 ottobre, Matteo Berrettini e Jannik Sinner faranno coppia in doppio, competizione nella ...Il murciano è dunque in ampia fase di recupero e potrebbe disputare il MastersdiWells , che scatterò il prossimo 4 ottobre (insolita collocazione autunnale dovuta alla pandemia). L'allievo di Juan Carlos Ferrero occupa attualmente la 38ma posizione del ranking ATP ...Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia di Covid-19, torna il Masters 1000 di Indian Wells che, solitamente si gioca a primavera, mentre in questo 2021 (dopo la cancellazione dello scorso anno) si d ...Il mondo del tennis è pronto ad una rivoluzione a livello di calendario? Sembra davvero che dal 2023 l’attuale composizione dei tornei ATP potrebbe subirà una notevole modifica. Secondo quanto riporta ...