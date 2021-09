Ufficiale Arisa a Ballando Con Le Stelle | il messaggio per Maria De Filippi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 settembre 2021)Con Le: è. Mentre sui canali Rai viene confermata la partecipazione della cantante alla nuova edizione diCon Lelascia sui social un in bocca al lupo per l’avvio di Amici diDe. La prima puntata del talent show diDesi è tenuta eccezionalmente domenica 19 settembre. Nelle prime settimane, infatti, il programma non andrà in onda di sabato.non sarà nel corpo docenti di Amici quest’anno. Nel canto è stata sostituita da Lorella Cuccarini che ha ceduto il banco di ballo alla new entry Raimondo Todaro, exCon Le. Tra Rai e Mediaset, ...