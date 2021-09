Roma, manca il ‘controllore’ del Green Pass: bimbi restano davanti alla scuola per oltre un’ora (Di lunedì 20 settembre 2021) Non uno sciopero, non un’allerta meteo che impedisce alle scuole di aprire, non un guasto. Questa volta i bimbi della scuola dell’Infanzia Giardino Magico, che si trova a Roma nel III Municipio in via Vigne Nuove, sono fuori con le loro mamme, non possono entrare in classe perché non c’è l’addetto che dovrebbe controllare i Green Pass alle maestre. E senza Green Pass, quel certificato che di fatto da oltre un mese consente di ‘partecipare’ alla vita sociale, nessuno può accedere nell’istituto. I piccoli, che avrebbero solo voluto giocare e divertirsi con gli amichetti, sono rimasti fuori la scuola per oltre un’ora. Con loro i genitori, che adesso arrabbiati e indignati, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) Non uno sciopero, non un’allerta meteo che impedisce alle scuole di aprire, non un guasto. Questa volta idelladell’Infanzia Giardino Magico, che si trova anel III Municipio in via Vigne Nuove, sono fuori con le loro mamme, non possono entrare in classe perché non c’è l’addetto che dovrebbe controllare ialle maestre. E senza, quel certificato che di fatto daun mese consente di ‘partecipare’vita sociale, nessuno può accedere nell’istituto. I piccoli, che avrebbero solo voluto giocare e divertirsi con gli amichetti, sono rimasti fuori laper. Con loro i genitori, che adesso arrabbiati e indignati, hanno ...

