Lega | Fontana | ' non esistono due Leghe | scelte condivise con segretario'

Milano, 20 set. (Adnkronos) - "Credo che non esistano due Leghe, io non me ne sono proprio accorto. Tutte le scelte che facciamo, tutte le decisioni che prendiamo sono assolutamente condivise col nostro segretario". Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Zapping, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla presenza di linee contrapposte all'interno del Carroccio.

