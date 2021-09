“È il suo corpo, è morta”. Nessuna speranza per la 22enne scomparsa. Sospetti sul fidanzato (Di lunedì 20 settembre 2021) Ritrovato il corpo della ragazza scomparsa di 22 anni. La storia è quella di Gabby Petito, la giovane travel blogger che aveva preso la decisione di vivere un’esperienza unica con il fidanzato Brian: un viaggio in van nel West da raccontare attraverso un diario di bordo da trasmettere sui social. Partiti insieme nel mese di luglio, e dopo mesi la tragica scoperta. L’esperienza del viaggio per Gabby e Brian avrebbe dovuto avere una durata di 4 mesi. Partiti a luglio con il proposito di girare in van gli Stati Uniti, la coppia di fidanzati aveva raggiunto un certo apprezzamento con un video diventato poi virale, “Beginning Our Van Life ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Ritrovato ildella ragazzadi 22 anni. La storia è quella di Gabby Petito, la giovane travel blogger che aveva preso la decisione di vivere un’esperienza unica con ilBrian: un viaggio in van nel West da raccontare attraverso un diario di bordo da trasmettere sui social. Partiti insieme nel mese di luglio, e dopo mesi la tragica scoperta. L’esperienza del viaggio per Gabby e Brian avrebbe dovuto avere una durata di 4 mesi. Partiti a luglio con il proposito di girare in van gli Stati Uniti, la coppia di fidanzati aveva raggiunto un certo apprezzamento con un video diventato poi virale, “Beginning Our Van Life ...

