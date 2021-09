DAZN ancora out, tifosi furiosi. Lazio e Roma gol in minuti diversi. Blackout in Juve-Milan. Rischio scongiurato per Udinese-Napoli (Di lunedì 20 settembre 2021) DAZN, ancora problemi durante le dirette. I goal di Lazio e Roma, e il black out durante Juventus-Milan. ancora PROBLEMI PER DAZN DAZN non riesce a sistemare i problemi tecnici che da tempo affliggono i suoi canali in streaming. Persino un incontro di bassa audience come Sassuolo-Torino aveva registrato problemi venerdì sera -, ieri la visione di Juventus-Milan è stata rovinata a parecchi abbonati di DAZN dal buffering, cioè da quella rotellina che compare all’improvviso sui televisori e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021)problemi durante le dirette. I goal di, e il black out durantentus-PROBLEMI PERnon riesce a sistemare i problemi tecnici che da tempo affliggono i suoi canali in streaming. Persino un incontro di bassa audience come Sassuolo-Torino aveva registrato problemi venerdì sera -, ieri la visione dintus-è stata rovinata a parecchi abbonati didal buffering, cioè da quella rotellina che compare all’improvviso sui televisori e ...

