Nel Sahel (e non solo) i poveri non sono in vendita (Di domenica 19 settembre 2021) Invisibili quando conviene, i poveri sono sempre i primi a sparire. Risorgono, quando necessario, attraverso le grandi Agenzie umanitarie che, nei loro rapporti finalizzati a ricavare fondi, li rendono occasionalmente importanti. I bambini, da questo punto di vista, rappresentano un bersaglio privilegiato perché, non da oggi, il futuro passa soprattutto attraverso la manipolazione delle loro vite. Secondo una recente dichiarazione dell’Unicef, agenzia onusiana che si occupa dell’infanzia, almeno un milione di bimbi nigeriani non potrà andare a scuola a causa dell’insicurezza in alcune zone del Paese. La stessa agenzia ricorda che, in Nigeria, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Invisibili quando conviene, isempre i primi a sparire. Risorgono, quando necessario, attraverso le grandi Agenzie umanitarie che, nei loro rapporti finalizzati a ricavare fondi, li rendono occasionalmente importanti. I bambini, da questo punto di vista, rappresentano un bersaglio privilegiato perché, non da oggi, il futuro passa soprattutto attraverso la manipolazione delle loro vite. Secondo una recente dichiarazione dell’Unicef, agenzia onusiana che si occupa dell’infanzia, almeno un milione di bimbi nigeriani non potrà andare a scuola a causa dell’insicurezza in alcune zone del Paese. La stessa agenzia ricorda che, in Nigeria, ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel Sahel In Africa si arriverà alla 'normalizzazione' dei jihadisti ... frequenza di attacchi e raggio d'azione, fino a insediarsi, oltre che nel nord del Mali, in Niger ...civili e dei profughi fa sì che siano ormai considerate l'area più pericolosa e instabile del Sahel. ...

In Libia e nel Sahel è scontro tra Francia e Russia Da un lato ci sono infatti le milizie guidate dal generale Haftar, che con il suo Libyan National Army controlla buona [...] Continua a leggere The post In Libia e nel Sahel è scontro tra Francia e ...

Nel Sahel (e non solo) i poveri non sono in vendita Il Fatto Quotidiano Bocca di Caset, per il secondo anno di fila inanellato un gufo di palude La stazione di inanellamento Bocca di Caset, in Trentino, ha aggiornato come sempre tramite il proprio account Facebook in merito alle ultime attività svolte: “E per il secondo anno di fila, abbiamo l ...

Madignano: ‘Catene di libertà’, padre Gigi presenta il suo libro Madignano. Sabato 25 settembre, in piazza Portici (ore 20.30) padre Gigi Maccalli presenterà il suo libro, Catene di libertà, per due anni rapito nel Sahel. La serata sarà moderata dal giornalista Bep ...

