Genoa, Ballardini a rischio: prossime partite già decisive (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo il brutto avvio di campionato, la panchina di Ballardini al Genoa è già a rischio. decisive le prossime due gare Nella sfida di ieri con la Fiorentina, il Genoa ha portato a casa la terza sconfitta su quattro partite di campionato. Un avvio certamente non esaltante, che mette così in bilico la panchina di Davide Ballardini. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossoblu si giocherà il suo futuro contro Bologna e Verona, prossimi due avversari in calendario. Senza una svolta, l’esonero non sarebbe da escludere. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo il brutto avvio di campionato, la panchina dialè già aledue gare Nella sfida di ieri con la Fiorentina, ilha portato a casa la terza sconfitta su quattrodi campionato. Un avvio certamente non esaltante, che mette così in bilico la panchina di Davide. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossoblu si giocherà il suo futuro contro Bologna e Verona, prossimi due avversari in calendario. Senza una svolta, l’esonero non sarebbe da escludere. L'articolo ...

pisto_gol : In Cagliari-Genoa, sotto 2:0, Ballardini ha fatto tre cambi, passando dal 3:5:2 al 4:2:3:1 e poi al 4:2:4: così il… - CalcioNews24 : #EmpoliGenoa, #Ballardini si gioca il futuro ?? - Lodamarco1 : RT @Sportellate_it: Il solito divertimento di Preziosi, che ad ogni sessione smonta e riassembla il Genoa come fosse un gigantesco puzzle e… - Sportellate_it : Il solito divertimento di Preziosi, che ad ogni sessione smonta e riassembla il Genoa come fosse un gigantesco puzz… - 1canalesport : Genoa, Ballardini troppo timido e poi sbaglia i cambi ma non è in discussione -