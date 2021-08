In otto giorni 1.313 infetti nelle Marche, sono Macerata e Ancona le province con più casi. Attenzione alla Rsa (Di lunedì 9 agosto 2021) Ancona In otto giorni il covid nelle Marche è riuscito a contagiare 1.313 persone su un totale di 2.841 infetti segnalati al Servizio sanità della Regione . Un balzo importante che si è sentito ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 9 agosto 2021)Inil covidè riuscito a contagiare 1.313 persone su un totale di 2.841segnalati al Servizio sanità della Regione . Un balzo importante che si è sentito ...

Advertising

CarloCalenda : A partire da oggi pomeriggio, per otto giorni sospenderò la campagna elettorale (continueranno i candidati). Ripren… - rumievangelista : appena scoperto che golden blood ha solo otto episodi e che quello che sto vedendo è il settimo... fra poco finisce… - Pietro_Otto : RT @ArmoniosiAccent: Ad Aversa un ragazzo di 22 anni è stato trovato morto nel suo letto. Quindici giorni aveva fatto il vacc*ino. #Ness… - AngelaGironi : @Patris64 @Giulia_B Circa otto ore al giorno 6 giorni la settimana. 11 mesi l’anno. Sforzo, concentrazione, leggere… - louisshugs : @defencvlesslt_ scout, in questi otto giorni no. facevano tutti altro che shipparci e poi era stracarino con me + abbiamo dormito insieme -