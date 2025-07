IL NUOVO ALLENATORE Il debutto di Bellazzini | Per il Siena è l’anno zero

Il debutto di Bellazzini sulla panchina del Siena segna un nuovo capitolo per la Robur, con il tecnico pisano già pronto a lasciare il segno. Dopo i primi incontri, le idee chiare e un entusiasmo contagioso, Bellazzini si prepara a guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi. La sua determinazione e il retroscena di un percorso nato tra passione e strategia promettono uno spettacolo da non perdere: il futuro è tutto da scrivere, e la sfida è aperta.

Primo giorno ufficiale in bianconero per il neoallenatore della Robur Tommaso Bellazzini. Il tecnico pisano dimostra di avere già le idee molto chiare e dopo i ringraziamenti di rito a Bodin, Dalhin, Englund e Guerri si dice "entusiasta e felice di affrontare questa nuova sfida". Poi svela i retroscena. "È nata sul finire della stagione, ci sono stati i primi contatti seguiti da diversi incontri con direttore e proprietà. Abbiamo affrontato tutte le tematiche fino a trovare l’accordo. Sicuramente c’è da lavorare tanto, ma questo non mi spaventa. Dovremo fare le cose con attenzione e precisione per cercare di ridurre al minimo gli errori, che ci saranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL NUOVO ALLENATORE. Il debutto di Bellazzini: "Per il Siena è l’anno zero»

Robur: Brando e Bellazzini in corsa per il ruolo di allenatore - La Robur si appresta a vivere una settimana cruciale nella scelta del prossimo allenatore. Con Brando e Bellazzini in lizza, il direttore sportivo Guerri e il direttore generale Farina, supportati dal presidente Bodin, dovranno valutare attentamente le opzioni.

