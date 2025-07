Dove vedere in tv Cobolli-Mensik oggi Wimbledon 2025 | orario canale esatto streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il grande match tra Cobolli e Mensik a Wimbledon 2025, sei nel posto giusto! Scopri dove poter vedere in TV e streaming l’incontro, con orario preciso e canali ufficiali. Non perdere neanche un punto: il duello tra queste due giovani promesse promette emozioni uniche. Preparati a vivere una giornata di tennis indimenticabile!

In uno dei pochissimi spicchi di tabellone in cui non ci sono state sorprese nei primi due turni, sabato 5 luglio si affronteranno due teste di serie nel terzo turno del main draw di singolare maschile di Wimbledon 2025: il numero 22 del seeding, l’ azzurro Flavio Cobolli, sarà opposto al numero 15, il ceco Jakub Mensik. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MENSIK DALLE 12.00 Il match sarà il primo in programma alle ore 12.00 italiane sul Court 12: i due non si sono mai affrontati sul circuito maggiore, ma c’è un precedente a livello Challenger, con Mensik che si impose ad Helsinki nel 2023 sul veloce indoor per 7-5 7-6 (6). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Mensik oggi, Wimbledon 2025: orario, canale esatto, streaming

Dove vedere in tv Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il match tra Cobolli e Mensik a Wimbledon 2025, scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma e le opzioni streaming.

Domani Jannik Sinner vs. Pedro Martinez in apertura sul Centre court alle 14.30. Cobolli - Mensik primo match (ore 12), Sonego - Nakashima dopo un doppio #Sinner #Wimbledon Vai su X

Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ci portano al terzo turno del tabellone di Wimbledon ? Tanti applausi anche alla nostra Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra rimasta nel singolare femminile Vai su Facebook

