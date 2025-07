Reazione a catena il retroscena sulle Trerapiste | chi sono davvero

Nella puntata del 4 luglio 2025 di Reazione a Catena, le Trerapiste, squadra composta da Francesca Di Pillo, Virginia Di Bernardo e Francesca Ricci, hanno conquistato la vittoria per la dodicesima volta, indovinando la parola “disturbo” nella catena tra “rumore” e “permesso”. La loro vincita di 852 euro, pur non elevata, ha confermato la loro preparazione e il loro spirito affiatato, caratterizzato da un sorriso contagioso... Ma chi sono davvero queste tre colleghe romane dietro al successo?

Nella puntata del 4 luglio 2025 di Reazione a Catena, le Trerapiste, squadra composta da Francesca Di Pillo, Virginia Di Bernardo e Francesca Ricci, tre colleghe romane, hanno conquistato la vittoria per la dodicesima volta, indovinando la parola “disturbo” nella catena tra “rumore” e “permesso”. La loro vincita di 852 euro, pur non elevata, ha confermato la loro preparazione e il loro spirito affiatato, caratterizzato da un sorriso contagioso che incarna l’essenza del gioco. Le Trerapiste hanno battuto le Tie Break, dimostrando ancora una volta la loro abilità nelle sfide di parole.Nonostante il successo, non sono mancate critiche sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it