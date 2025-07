Vuelle Dalla Salda detta subito i tempi | La mia priorità è avere una società forte

leader appassionato e determinato a investire nella Vuelle Pesaro. La sua priorità è chiara: riportare la società ai vertici, valorizzando il suo patrimonio storico e culturale. Con una visione ambiziosa e un impegno totale, ha deciso di affrontare questa sfida, convinto che il passato possa essere il trampolino per un futuro brillante. La voglia di rinnovamento e crescita sono il motore di questa avventura, perché Pesaro merita il meglio.

"So di essere arrivato in una società che non è come le altre. Potevo permettermi di star fermo dopo la rottura del rapporto con Napoli, che ha cambiato proprietà, ma la Vuelle è una società iconica e ho ritenuto che fare l’A2 a Pesaro poteva avere un significato speciale. Una sfida che ritengo professionalmente complicata, ma stimolante: per questo ho accettato". E’ un nocciolo di concretezza la spiegazione delle ragioni che hanno portato un personaggio come Alessandro Dalla Salda a scendere di categoria. La sua presentazione, ieri mattina, è stata un concentrato di contenuti esposti con una chiarezza che francamente mancava da un po’ di tempo: "Intanto mi fa piacere che la Vuelle abbia deciso di dotarsi di un amministratore delegato, ruolo che non è obbligatorio, sono poche le società che delegano ad una persona la gestione del club – premette il nuovo ad -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it