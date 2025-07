Monreale si è spenta Mariella Ferraro | storica commerciante di Giuannineddu

Monreale piange la scomparsa di Mariella Ferraro, figura amata e stimata che per oltre quarant’anni ha animato il cuore del Corso Pietro Novelli con il suo negozio “Giovanninello”. Una vita dedicata alla comunità e alla tradizione, che ora lascia un vuoto incolmabile. Mariella Ferraro ha rappresentato non solo una commerciante, ma un autentico punto di riferimento per generazioni di cittadini e visitatori. La sua eredità resterà viva nei ricordi di tutti.

Monreale – Si è spenta dopo una lunga malattia che ha contrastato con tutte le sue forze Mariella Ferraro, la storica commerciante che per oltre quarant’anni ha animato il Corso Pietro Novelli con il suo negozio di alimentari, “Giovanninello”. Un punto di riferimento per l’intera comunità, dove Mariella ha saputo accogliere clienti e turisti con . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, si è spenta Mariella Ferraro: storica commerciante di “Giuannineddu”

