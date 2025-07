Eccellenza il piano Terre di Castelli-Spal Galli rassicura | Progetto giovanile intatto

Eccellenza e passione si incontrano nel cuore di Castelvetro e Vignola, dove il piano terre di Castelli Spal Galli rappresenta un progetto giovanile ancora vivo e intatto. La recente esplosione mediatica e la sfida del bando Ars et Labor Ferrara hanno acceso le speranze e l’orgoglio della comunità . Con determinazione, la dirigenza, guidata dal presidente Ali Aden, si prepara a concorrere al rilancio del calcio ferrarese. La vera forza del patrimonio giovanile costruito finora è destinata a durare e a rinascere più forte che mai.

La bomba estiva è esplosa ieri su queste colonne e fino al 9 luglio, giorno della veritĂ per il bando sulla rinascita dalla Ars et Labor Ferrara (la ex Spal), è destinata a tenere banco. La dirigenza del Terre di Castelli, guidata dal presidente Ali Aden, è pronta a unirsi al X Martiri partecipando al bando per far rinascere il calcio a Ferrara. Ma la certezza è che il patrimonio costruito a livello giovanile dal club di Castelvetro e Vignola in ogni caso non sarĂ intaccato. A confermarlo è Francesco Galli, presidente dell’Academy Terre di Castelli che gestisce un movimento da oltre 600 bimbi del settore giovanile oronero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net