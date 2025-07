Luciano Darderi | Ho avuto un po’ di febbre dispiace non aver giocato nelle condizioni migliori

Luciano Darderi affronta Wimbledon 2025 con il cuore e la determinazione, nonostante una febbre che ha influenzato la sua performance. La sua prima storica qualificazione al terzo turno in uno Slam su erba rappresenta un passo importante nel suo percorso. Sebbene la sconfitta contro Thompson abbia chiuso le porte agli ottavi, questa esperienza lo sprona a crescere e a credere nei propri sogni nel mondo del tennis.

Luciano Darderi è stato sconfitto in quattro set dall’australiano Jordan Thompson, perdendo la possibilità di raggiungere gli ottavi a Wimbledon 2025 ma archiviando comunque il miglior risultato della carriera in uno Slam. L’italo-argentino ha saputo sfruttare l’occasione di un buon tabellone, vincendo due partite e approdando per la prima volta al terzo turno di un Major proprio sull’erba, superficie totalmente diversa dalla sua amata terra rossa. “ Sono molto soddisfatto di questa settimana, ho fatto per la prima volta il 3° turno in uno Slam e ho raccolto tante indicazioni positive. Sono dispiaciuto, però, di non aver potuto giocare nelle condizioni migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi: “Ho avuto un po’ di febbre, dispiace non aver giocato nelle condizioni migliori”

