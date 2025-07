un mosaico di voci di giornaliste tra esperienze individuali e storia testimoniata. In "Giornaliste italiane" di Massimo Ferrarini, emerge un affresco vivido e autentico del mondo dell’informazione attraverso le testimonianze di donne che raccontano il proprio percorso. Un approccio che sfida le convenzioni e invita a riflettere su una professione in continua evoluzione. Ve ne offro...

Giornaliste italiane, di Massimo Ferrarini (Luca Sossella editore, 2025), che segue il volume da lui dedicato ai “giornalisti”, è un libro strano. Una sequenza di giornaliste che testimoniano il mondo professionale cui appartengono da anni. A me non sarebbe mai passato per la testa di scriverlo, dato che, per quanto mi riguarda, non esistono giornalisti e giornaliste, bensì gente che lavora nei giornali, dell’uno o dell’altro sesso. Ve ne offro un mosaico d’assieme, nel quale per motivi di spazio ho dovuto sacrificare molti nomi e con loro mi scuso. MARIA TERESA MELI Quale consigli daresti a una giovane che vuole intraprendere la carriera da giornalista? Di non farlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it