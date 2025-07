Spreafico il futuro è da medaglia | E adesso inseguiamo i Giochi

Dentro di noi è cresciuta la consapevolezza che credere nelle proprie capacità e lavorare con passione può portare a risultati straordinari. La medaglia europea conquistata dopo 30 anni non è solo un traguardo, ma il punto di partenza per nuove sfide, come i prossimi giochi. E così, con determinazione e entusiasmo, siamo pronte a inseguire nuovi sogni e obiettivi, perché il futuro riserva sempre grandi sorprese.

Laura Spreafico, capitana comasca dell’ Italbasket che ha riportato a casa una medaglia europea dopo 30 anni, è rientrata alla base. Un piccolo periodo di decompressione, tra allenamenti blandi e qualche esame universitario, prima di ripartire per Salamanca. Nella testa e nel cuore, quel bronzo europeo che sa di punto di svolta. Come siete riuscite a mettere insieme un salto di qualità simile? "Dentro di noi è cresciuta la consapevolezza che potevamo fare qualcosa in più. Dopo la sconfitta contro il Belgio siamo state brave a riprenderci e a ricompattarci. Non volevamo tornare a casa senza una medaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spreafico, il futuro è da medaglia: "E adesso inseguiamo i Giochi"

