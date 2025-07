Colori di tendenza per l'estate 2025 | giallo burro lilla e menta sono i must di stagione

L’estate 2025 si preannuncia una celebrazione di freschezza e vivacità, con tonalità che spaziano dal giallo burro al lilla, passando per il menta e l’ocra. Questi colori di tendenza invitano a osare e a creare look unici, sia in vacanza che in città. Scopri come abbinarli al meglio e lasciati ispirare dalle ultime novità per essere sempre al top della moda estiva! Continua a leggere.

Dal verde menta al lilla, dall'ocra al miele, passando per le tonalità nude e di giallo burro, ecco la guida ai colori dell'estate 2025, con le tonalità must have su cui puntare e le inspirazioni per gli abbinamenti dei summer look da sfoggiare in vacanza o in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come abbinare il bianco? Ecco alcuni colori che sono perfetti da provare per valorizzarlo nella Primavera-Estate 2025 - Scopri come abbinare il bianco per la primavera-estate 2025! Se il total white è un classico intramontabile, quest'anno la tendenza è osare con accostamenti cromatici.

Mocha mousse, giallo burro, rosa pastello: i nuovi colori dell'estate partono dai piedi e riscrivono le regole della pedicure stagionale. La tendenza più inaspettata? Il bianco, tornato protagonista con un twist ultra chic.

Colori di tendenza per l’estate 2025: giallo burro, lilla e menta sono i must di stagione; Come indossare il giallo burro, nuance dell'estate 2025; Il giallo burro è l'insospettabile colore neutro, non banale e chic, da indossare dalla primavera all'estate 2025.

