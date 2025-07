Il fuoco sulla pelle Le fiamme l' onda d' urto | il racconto dell' esplosione a Roma| Nel centro estivo distrutto | salvi per pochi minuti

Un’esplosione devastante ha scosso il cuore di Roma, lasciando dietro di sé un velo di paura e distruzione. Il racconto di chi ha vissuto quei momenti, tra fiamme e onde d’urto, è un richiamo alla fragilità della nostra quotidianità. La Croce Rossa si mobilita per soccorrere i feriti e gli evacuati, ma i danni all’istituto comprensivo sono gravissimi. La città si stringe in un abbraccio di solidarietà e speranza.

I residenti in via dei Gordiani: «È stato pauroso, sembrava un fungo atomico». La Croce Rossa ha allestito in campo per accogliere gli evacuati nella parrocchia di via Balzani. Danni gravissimi all'istituto comprensivo.

Esplosione Roma, testimonianze della gente: “Boato enorme. Sentito fuoco sulla pelle” - Un’enorme esplosione scuote Roma, lasciando la città sotto shock e i cittadini tremanti. Testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il tragico evento descrivono un boato assordante e un fuoco che si percepiva sulla pelle, rendendo palpabile la paura e l’angoscia nel quartiere Prenestino.

