il mercato le uniche certezze per ora sono ciofi e il rinnovo di cavallari

Il mercato si fa sempre più interessante: tra certezze come Ciofi e il rinnovo di Cavallari, spuntano nomi caldi e suggestivi, in particolare quelli collegati al Siena. Tra gli attaccanti, il nome di Matteo Panattoni sta guadagnando attenzione, grazie alle sue 17 reti stagionali con l’Orvietana. Ma quali altre sorprese riserverà questa sessione di mercato? È ancora tutto da scoprire.

Di nomi Bellazzini e Guerri sono stati attenti a non farne, ma di accostamenti al Siena ce ne sono diversi. Partendo dall'attacco, quasi sfumata la pista Regoli (giudicato troppo 'anziano' essendo un classe 1992 e vicino al Grosseto del suo mentore Indiani), il nome più caldo è quello del pisano classe 2002 Matteo Panattoni reduce da 17 reti in 34 partite con la maglia dell'Orvietana, giunta a sorpresa al quinto posto e poi in finale playoff nel girone della Robur. Il centravanti fa gola però anche in serie C col Livorno dell'ex allenatore della Pianese Formisano che nelle ultime ore avrebbe compiuto una forte accelerata.

