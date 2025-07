La prima volta di Cannone Io capitano orgoglioso Un onore con il tricolore

La prima volta di Niccolò Cannone, fiorentino e orgoglioso capitano con il tricolore, segna un momento storico per il rugby italiano. Dopo la vittoria in Namibia, oggi a Pretoria il giovane talento della Nazionale maggiore si presenta in campo come leader, portando con sé l’onore di rappresentare il nostro Paese. Un debutto che promette grandi emozioni e nuovi traguardi, consolidando il suo ruolo nel cuore del rugby azzurro.

Un fiorentino capitano della Nazionale maggiore di rugby: è la prima volta. A guidare in campo la squadra azzurra che, dopo aver vinto una settimana fa in Namibia, oggi a Pretoria disputerà un altro test match contro il Sudafrica il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha chiamato infatti il ventisettenne Niccolò Cannone, seconda linea della Benetton Treviso che, come il fratello Lorenzo, ala, di tre anni più giovane (anche lui in Nazionale), aveva iniziato con la maglia del Florentia Rugby, sui campi di San Bartolo a Cintoia, all’Isolotto. Niccolò, che cosa prova a debuttare in questo nuovo ruolo? "Sono grato dell’atto di fiducia e di stima che mi è stato dato, e immensamente orgoglioso di onorare da capitano il tricolore che porterò sul petto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La prima volta di Cannone. "Io capitano orgoglioso. Un onore con il tricolore»

In questa notizia si parla di: prima - volta - cannone - capitano

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Niccolò Cannone capitano dell’Italia! Sabato, nel tempio del rugby sudafricano di Pretoria, Niccolò Cannone scenderà in campo da capitano della Nazionale Italiana. È la prima volta per lui… ed è la prima volta nella storia che un fiorentino guida gli Vai su Facebook

Niccolò Cannone guiderà per la prima volta gli Azzurri nella sfida di sabato contro il Sudafrica ©? Sostituisce il capitano designato Giacomo Nicotera, a riposo per infortunio. #GuinnessM6N x #RSAvITA Vai su X

La prima volta di Cannone. Io capitano orgoglioso. Un onore con il tricolore»; Italia, Niccolò Cannone emozionato: Un sogno ricevere i gradi da capitano per questa sfida al Sudafrica; Italia - Sudafrica: Cannone capitano, tre esordi in panchina.

La prima volta di Cannone. "Io capitano orgoglioso. Un onore con il tricolore» - Il fiorentino, seconda linea del Benetton, guiderà gli azzurri contro il Sudafrica. Riporta sport.quotidiano.net