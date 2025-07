Calciomercato Roma idee per l’attacco | proposto Ferguson e piace Rayan

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase cruciale: tra idee innovative per l’attacco, come il suggestivo progetto Ferguson e l’interesse per Rayan, i tifosi sognano rinforzi che diano nuova linfa alla squadra. Dopo un giugno dedicato alle plusvalenze e alle regole UEFA, Massara lavora intensamente per consegnare a Gasperini i primi colpi di mercato, affinché la rosa sia pronta a puntare deciso alla Champions League.

E calciomercato sia, ma da ora in poi quello di cui i tifosi vogliono, che porti a Roma nuova linfa per puntare alla Champions League. Chiuso un giugno dedicato alle plusvalenze, che ha permesso al club di chiudere i conti con la UEFA con solo una multa da tre milioni, Massara vive ora giorni intensi con il telefono in mano per regalare a Gasperini i primi colpi di mercato entro il ritiro estivo, in modo tale che possa lavorarci fin da subito e con tempo a disposizione. La priorità è la fascia destra, con Wesley che ha detto sì ai giallorossi, ma ci sono alcune idee per l’attacco di cui è bene parlare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, idee per l’attacco: proposto Ferguson e piace Rayan

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - idee - attacco

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Il calciomercato #Milan estivo è appena iniziato ma le indiscrezioni e i potenziali intrecci tra le big della Serie A non si fanno attendere. Un rumor sorprendente e che potrebbe infiammare l’asse Roma-Milan sta prendendo sempre più piede, come rivelato dal n Vai su Facebook

Roma, rivoluzione attacco: Gasp vuole un centravanti e una seconda punta; Roma, per l'attacco piacciono due nomi in Bundesliga e in Premier; Roma, caccia al bomber per Gasperini: sfida al Napoli per Lucca e all'Inter per Bonny, tutti i nomi.

Roma, Massara prepara i colpi in attacco: Mikautadze in pole, l'alternativa è Krstovic - Grandi manovre in casa Roma per l'attacco: tra Mikautadze e Krstovic, Massara è al lavoro per regalare rinforzi a Gasperini ... Segnala calciomercato.com

Roma, rivoluzione in attacco: saluta anche Shomurodov. Occhi su Krstovic e Mikautadze - Tammy Abraham ha salutato e ieri è arrivata l’ufficialità del suo passaggio al Besiktas. Da msn.com