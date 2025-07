Rata, restano Cirulli e Ruani. Trodica, altri due colpi.

La Magica Maceratese si prepara a rinnovare le proprie stelle: oggi, si attendono le ufficializzazioni di Edoardo Ruani e Mirco Cirulli, confermando il loro legame con i biancorossi anche per la prossima stagione. Mentre si lavora sul mercato, tra rumors e sondaggi, la squadra punta a rafforzarsi ulteriormente, con il centrale Jacopo Morganti e il centrocampista Lorenzo Sabattini nel mirino. L’entusiasmo cresce: il futuro è ormai alle porte.

Oggi, o giĂą di lì, sarĂ l’annuncio delle conferme di Edoardo Ruani e di Mirco Cirulli che saranno legati alla Maceratese anche nella prossima stagione, finora i biancorossi non hanno ufficializzato nessun volto nuovo anche se appare vicino il difensore Jacopo Morganti, nell’ultima stagione al Castelfidardo. L’altro giocatore molto inseguito è il centrocampista pesarese Lorenzo Sabattini. Il Trodica non si ferma: presi il difensore centrale Riccardo Cantarini, classe 2003, che vanta esperienza in D e in Eccellenza, e Leonardo Ascani, cresciuto nei vivai di Perugia e Atalanta, nello scorso anno si è fatto valere con la maglia dell’Anaune Val di Non, in Eccellenza Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it