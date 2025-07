Serie A1 femminile Scott Roumy e la nazionale Under 18 Ostoni | la Geas alza l’asticella

Il nuovo Geas Sesto San Giovanni si prepara a riscrivere pagine importanti della sua storia, con una squadra rafforzata e determinata a riconquistare il suo posto tra le élite della Serie A1 femminile. Con un quadro completo di talenti e una guida esperta come coach Cinzia Zanotti, le rossonere puntano a stabilire una continuità vincente e a superare ogni ostacolo. La sfida è lanciata: il futuro è già alle porte!

Quadro completo per il nuovo Geas Sesto San Giovanni della coach Cinzia Zanotti che dopo un'annata complicata vuole riportare le rossonere ad avere continuità ad altissimo livello in Serie A1 femminile. La squadra è già stata annunciata in toto con largo anticipo. Dopo le conferme iniziali di Gina Conti, Tinara Moore e Valeria Trucco, il ritorno di Martina Kacerik da Campobasso, gli arrivi di Adele Cancelli, Beatrice Attura e Cristina Osazuwa, il botto è arrivato con la firma delle ultime due straniere. Madison Scott, classe 2001, è stata scelta proprio in questa tornata al Draft WNBA dalle Dallas Wings con il numero 14 assoluto, dopo essere uscita da Ole Miss University con la quale proprio quest'anno è entrata nelle Sweet 16 della NCAA.

