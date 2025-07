Roma il municipio a guida Fdi apre lo sportello per uomini maltrattati Le proteste | Una ferita per le donne

Roma, nel cuore del VI Municipio, fa discutere l'apertura di uno sportello dedicato agli uomini maltrattati, suscitando proteste e polemiche. Un'iniziativa che, pur volendo offrire supporto, rischia di accentuare le divisioni tra i cittadini e mettere in discussione i valori di tutela e rispetto delle donne. La scelta ha aperto un dibattito acceso: √® davvero questa la strada giusta per costruire una societ√† pi√Ļ equa?

Nel VI Municipio di Roma, l‚Äôunico guidato dal centrodestra, √® comparso un nuovo sportello d‚Äôascolto. Non per donne vittime di violenza. Non per minori in difficolt√†. Ma per ‚Äú uomini maltrattati ‚ÄĚ. √ą gi√† attivo, nei locali del centro commerciale Roma Est che ospitano anche gli uffici anagrafici. L‚Äôiniziativa, approvata definitivamente da una delibera della Giunta municipale guidata da Nicola Franco, in quota Fratelli d‚ÄôItalia, racconta una realt√† ribaltata: le donne, si legge nel testo, eserciterebbero violenza psicologica sugli uomini, arrivando a isolarli dai figli, a fare ‚Äúterra bruciata‚ÄĚ tra gli affetti e a perseguitarli con uno stalking ‚Äúemotivo e silenzioso, ma logorante‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Roma, il municipio a guida Fdi apre lo sportello per uomini maltrattati. Le proteste: ‚ÄúUna ferita per le donne‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: roma - uomini - donne - municipio

Due uomini uccisi a colpi di pistola in una falegnameria a Roma - Due uomini sono stati assassinati a colpi di pistola in una falegnameria a Roma, in via della Stazione di Ottavia.

Roma, 2 luglio 2025 UDI condanna l‚Äôapertura dello sportello per ‚Äúuomini maltrattati‚ÄĚ: un grave attacco alle politiche contro la violenza maschile sulle donne L‚ÄôUnione Donne in Italia (UDI) esprime ferma e indignata condanna per la decisione del Municipio VI d Vai su Facebook

Nel VI municipio apre uno sportello per uomini maltrattati, scoppia la polemica col Comune; Sportello per uomini vittime di violenza in VI municipio, √® polemica: l'assessora capitolina: ¬ęIntervenga Giorgia Meloni¬Ľ; Sportello per uomini vittime di ¬ęalienazione parentale¬Ľ, l'assessora comunale Lucarelli contro il VI Municipio. E invoca l'ntervento della Meloni.

Roma, Finalmente uno sportello a sostegno degli uomini vittima di violenza di genere - Come dimostra l’associazion Akira di Milano, i numeri ci sono e sono anche abbondanti. Secondo lacronacadiroma.it

Roma, De Priamo (FdI): stupiscono le critiche della Lucarelli sullo sportello per uomini vittime di violenza nel Municipio VI - ‚ÄúPer Lucarelli la violenza sarebbe un problema solo femminile‚ÄĚ Roma, 1 luglio ‚Äď ‚ÄúNel manifestare apprezzamento per l‚Äôiniziativa del Municipio VI di Roma, che ha istituito uno sportello antiviolenza de ... Da lacronacadiroma.it