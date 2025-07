Addio a Julian McMahon | il mondo del cinema piange l’attore australiano

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Julian McMahon, un talento indimenticabile che ha lasciato il segno in ogni ruolo interpretato. L'attore australiano, noto per le sue performance in serie iconiche e film memorabili, si è spento a 56 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’annuncio della sua scomparsa ha sconvolto fans e colleghi, lasciando un vuoto difficile da colmare nel cuore dello spettacolo. Il decesso avvenuto…

L'attore si è spento a 56 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Julian McMahon, celebre attore australiano noto per i suoi ruoli in "Streghe", "NipTuck", "FBI: Most Wanted" e per aver interpretato il Dottor Destino nei film dei Fantastici Quattro, è morto all'età di 56 anni. L'annuncio della sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo, lasciando un grande vuoto tra i fan e colleghi. Il decesso avvenuto in Florida: il dolore della moglie. L'attore è morto il 2 luglio a Clearwater, in Florida, ma la notizia è stata diffusa soltanto il 4 luglio da sua moglie, Kelly Paniagua.

