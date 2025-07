ironheart le principali differenze tra la serie tv e i fumetti marvel

Ironheart ha portato una ventata di freschezza nel Marvel Cinematic Universe, ma quali sono le differenze tra la serie TV e i fumetti Marvel? Questa miniserie sorprendente ci ha presentato personaggi innovativi che potrebbero tornare in futuro, arricchendo il mito dell’eroina. Ora che l’avventura si è conclusa, è il momento di scoprire cosa rende unica questa versione su schermo rispetto alle sue origini cartacee, tra novità e fedeltà all’universo Marvel. A parte...

La sorprendente miniserie TV incentrata sull'eroina Ironheart ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe alcuni personaggi che potrebbero tornare in futuro: ecco cosa aspettarsi. Ora che Ironheart si è conclusa - dopo solo due settimane: trovate già tutti e sei gli episodi su Disney+ - possiamo parlare più approfonditamente dei personaggi apparsi in questa nuova serie TV, praticamente tutti nuovi (o quasi) nel Marvel Cinematic Universe. A parte Riri, ovviamente, che è già apparsa in Black Panther: Wakanda Forever. E il professor Wilkes del MIT. Ve lo ricordate? Era quello che aspettava Tony Stark dietro le quinte all'inizio di Captain America: Civil War. 🔗 Leggi su Movieplayer.it