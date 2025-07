Cameron Norrie scioccato a Wimbledon Voglio scoprire con chi sta uscendo Emma Raducanu Con te?

Dopo il trionfo a Wimbledon, Cameron Norrie si trova al centro di un vortice di curiosità, ma non solo per i suoi successi sul campo. Recentemente, è rimasto senza parole di fronte a una domanda inaspettata su Emma Raducanu e la sua vita privata. La curiosità cresce: con chi sta uscendo Emma? Scopriamo insieme i dettagli più intriganti di questa storia che cattura l’attenzione di tutti gli appassionati di tennis e non solo.

Cameron Norrie dopo la vittoria con Bellucci a Wimbledon è rimasto spiazzato da una domanda a tinte rosa su Emma Raducanu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

