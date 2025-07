Novate ladri in azione in pieno giorno in via Fermi

Novate si trova sotto shock: ladri audaci e senza scrupoli rubano in pieno giorno in via Fermi, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. La scorsa settimana, almeno due malviventi hanno tentato di irrompere in un appartamento e hanno preso di mira anche diversi box condominiali, lasciando tutti sgomenti. La proprietaria dell’appartamento si è confidato con noi, raccontando l’angoscia di quei momenti e la crescente preoccupazione per la sicurezza del quartiere.

La scorsa settimana almeno due uomini hanno provato a fare irruzione in un appartamento e hanno preso di mira anche diversi box in pieno giorno in uno stabile di via Fermi.

