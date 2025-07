LIVE Cocciaretto-Bencic Wimbledon 2025 in DIRETTA | il sogno continua contro l’esperta svizzera

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il sogno di Elisabetta Cocciaretto continua contro l’esperta svizzera Belinda Bencic. Un incontro emozionante che promette grandi emozioni sul centrale del Court 16, con la nostra talentuosa azzurra pronta a sfidare le stelle del tennis internazionale. Rimanete con noi per seguire minuto dopo minuto questa sfida imperdibile: il match è appena iniziato e il cuore batte forte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Elisabetta Cocciaretto e Belinda Bencic, valido per i sedicesimi di finale di Wimbledon. La partita, che sarà la prima del programma nel Court 16 della giornata di oggi, vede favorita l’ex numero 9 al mondo ed attuale 35 nel ranking WTA, anche se la nostra azzurra sta giocando un grandissimo tennis su erba questa stagione, e vuole continuare a sorprendere nel corso di questo importante Slam. Al debutto nel torneo, Cocciaretto si è messa subito in mostra con uno dei tanti upset che ci sono stati in questa edizione di Wimbledon, riuscendo a battere Jessica Pegula, terza testa di serie, per 2-0 (6-2, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it