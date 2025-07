Rallentamento al fronte raid continui sui civili | la strategia di Putin | E i Paesi Ue comprano Patriot dagli Usa per darli a Kiev

Il fronte si fa sempre più teso, con i raid continui sui civili e una strategia di Putin che coinvolge l'acquisto di sistemi Patriot dagli USA per rafforzare la difesa di Kiev. Mentre i droni abbattuti calano dal 95% al 79%, l'Est dell'Ucraina percepisce un rallentamento nelle offensive. Un quadro complesso che evidenzia le dinamiche in continua evoluzione del conflitto, lasciando aperti numerosi interrogativi sul suo sviluppo futuro.

Secondo gli analisti militari, la percentuale di droni abbattuti o bloccati è diminuita dal 95% al 79%. Ma a Est l'Armata subisce un rallentamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rallentamento al fronte, raid continui sui civili: la strategia di Putin | E i Paesi Ue comprano Patriot dagli Usa per darli a Kiev

