Addio a Julian McMahon | è morto a 56 anni l' attore di Streghe e Nip Tuck

La notizia è stata data dalla moglie Kelly, che ha diffuso una nota alle testate specializzate per annunciarne la scomparsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio a Julian McMahon: è morto a 56 anni l'attore di Streghe e Nip/Tuck

In questa notizia si parla di: addio - julian - mcmahon - morto

Addio a Julian McMahon, aveva 56 anni: la breve storia d’amore con Shannen Doherty - Addio a Julian McMahon, iconico volto della televisione, scomparso a 56 anni dopo una dura battaglia contro il cancro.

Addio a Julian McMahon: l'attore de I Fantastici 4 e Streghe è morto a soli 56 anni https://bestmovie.it/news/addio-a-julian-mcmahon-lattore-de-i-fantastici-4-e-streghe-e-morto-a-soli-56-anni/935034/… Vai su X

È morto all’età di 56 anni, a causa di un cancro che lo affliggeva da tempo, #julianmcmahon. L’attore australiano era noto soprattutto per la sua interpretazione del demone Cole in #streghe e del dottor Christian Troy in #nip/tuck. Il decesso risalirebbe allo scor Vai su Facebook

Morto Julian McMahon, attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni; Addio a Julian McMahon, l’attore aveva 56 anni; Addio a Julian McMahon, aveva 56 anni: la breve storia d’amore con Shannen Doherty.

Julian McMahon è morto: addio all’attore di Nip/Tuck e Streghe, aveva 57 anni - Julian McMahon, celebre per i suoi ruoli in Nip/Tuck e Streghe, è morto all’età di 57 anni lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Come scrive tg24.sky.it

Morto Julian McMahon, l'attore di Nip/Tuck e Streghe. Le cause del decesso - La notizia è stata confermata dalla moglie Kelly in un comunicato ufficiale diffuso attraverso People ... Si legge su msn.com