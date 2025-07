Calciomercato Inter dalle cessioni previsti 100 milioni per finanziare i tre colpi in entrata Ecco le mosse dei nerazzurri

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo organico con un piano ambizioso: dalle cessioni previste di 100 milioni di euro, la squadra intende finanziare tre colpi strategici per rinforzare la rosa. La dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta e Ausilio, mira a chiudere innesti mirati, tra cui un giovane difensore centrale e un attaccante con doti da seconda punta, per tornare a competere ai massimi livelli. La campagna di mercato nerazzurra sta entrando nel vivo…

Calciomercato Inter, dalle cessioni previsti 100 milioni per finanziare tre colpi in entrata L’Inter ha definito una strategia chiara per il calciomercato estivo. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, ha l’obiettivo di completare la rosa con tre innesti mirati: un difensore centrale giovane, un attaccante con doti da seconda punta, e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, dalle cessioni previsti 100 milioni per finanziare i tre colpi in entrata. Ecco le mosse dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - cessioni - milioni

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

? Secondo il Corriere dello Sport l'Inter ha due modi per arrivare Ederson, valutato 60 milioni. Il primo è aspettare l'estate 2026, il secondo è incassarne 50 da queste due cessioni LEGGI LA NEWS NEL PRIMO COMMENTO ##INTERNEWS24 Vai su Facebook

Atalanta, c'è anche Ruggeri tra le cessioni record; Milan forte su Retegui. Juve-Vlahovic, è scontro. Inter: ultimatum a Calhanoglu; Mercato Inter, 60 milioni per Inzaghi: da Sucic a Hojlund e Zirkzee, tutti i nomi in lista.

Calciomercato, acquisti, cessioni e trattative: la Juve accoglie David ma resta il rebus Vlahovic, tensione in casa Inter e il Milan sogna Retegui - Acquisti e cessioni, per le big del calcio italiano è tempo di tuffarsi sul mercato: dall'Inter alla Juve passando per Milan, Roma, Napoli e Lazio, ecco cosa bolle in pentola tra offerte e trattative ... Da msn.com

Sorpasso Inter sulla Juventus: il tesoretto da 40 milioni sblocca l’affare - 20 milioni di euro e soprattutto la partenza di Frattesi all’estero per una cifra vicino ai 40 milioni di euro, allora Marotta e Ausilio avrebbero la ... Scrive calciomercato.it