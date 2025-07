’Di nuovo insieme e più forti’ Scattano gli abbonamenti

La Fiorentina invita i tifosi a tornare in curva, confermando che insieme si può raggiungere qualsiasi obiettivo. La campagna abbonamenti 2025/26, con il suo slogan "Di nuovo insieme, ancora più forti", sottolinea l'importanza del sostegno della tifoseria per alimentare la passione e la determinazione della squadra. Un invito a riaccendere la magia dello stadio e a scrivere nuovi capitoli di successo, perché il futuro si costruisce uniti e con il cuore.

Lo slogan lanciato dalla Fiorentina per la campagna abbonamenti 202526 non lascia spazio a interpretazioni: "Di nuovo insieme, ancora più forti". Un modo diretto per evidenziare come, in vista della prossima stagione, il supporto del tifo sarà nuovamente un fattore determinante, un po’ come lo è stato nella recente annata conclusa col miglior piazzamento dell’era Commisso e degli ultimi otto anni, nonostante uno stadio mutilato al 50%. La situazione, almeno per ciò che riguarda i posti, non cambierà troppo nemmeno da settembre in poi (la capienza utilizzabile dello stadio sarà di 24.700 posti) ma se non altro le novità che la società ha introdotto per la nuova fase di fidelizzazione (che partirà mercoledì 9 luglio a mezzogiorno con la prima fase di prelazione per gli abbonati dello scorso anno e durerà fino al 1° settembre, salvo sold-out precedente delle tessere) sono interessanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net