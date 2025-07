LIVE Sonego-Nakashima Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurro sfavorito ma può dare vita ad una grande partita

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il nostro azzurro Lorenzo Sonego affronta Brandon Nakashima in un match che promette emozioni intense e sorprese. Nonostante l’essere sfavorito, Sonego ha tutte le carte in regola per regalare uno spettacolo memorabile e sferrare un colpo importante in questa tappa cruciale. Clicca qui per aggiornare in tempo reale e vivere con noi ogni istante di questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima, partita valevole per il terzo turno di Wimbledon 2025. Si preannuncia una battaglia all’ultimo sangue sui prati londinesi: entrambi i giocatori proveranno a non farsi sfuggire l’occasione di raggiungere la seconda settimana nello Slam inglese. Sonego prova a ritornare agli ottavi di Wimbledon dopo il 2021, quando fu sconfitto da Roger Federer. In quest’edizione del torneo londinese l’italiano ha esordito con una convincente vittoria con Jaime Faria (6-3, 6-4, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può dare vita ad una grande partita

In questa notizia si parla di: diretta - sonego - nakashima - wimbledon

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - Benvenuti alla diretta live degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi seguiamo il match tra Musetti, Sonego, Heliovaara e Patten, con la triste notizia del forfait di Sonego per infortunio al braccio.

Evvai #sonego vince in 4 set “Grande prestazione si stava complicando e non poco la faccenda,energie spese tante , si è ripreso immediatamente, con #nakashima ha un’occasione”#reggi #Wimbledon2025 #Wimbledon Vai su X

Jannik #sinner domina alla grande nel suo secondo turno di #Wimbledon . Il numero 1 al mondo di sbarazza in 3 set dell'Australiano #vukic. Meno di 2 ore per battere il tennista Aussie 6-1 6-1 6-3 Vai su Facebook

Wimbledon, Sonego Nakashima in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta; Atp Marrakech, il programma di oggi: partite e orari; Atp Roma 2025 oggi, la diretta degli Internazionali d'Italia: Musetti batte Nakashima, agli ottavi trova Medvedev. Ok Alcaraz e Zverev, fuori Rune.

Dove vedere Sinner Cobolli e Sonego in streaming oggi a Wimbledon 2025, sarà un sabato di grande tennis - Non si erano mai visti così tanti italiani al terzo turno di Wimbledon: oggi all'All England di Londra sono in programma Sinner- Segnala gqitalia.it

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari - Super sabato all'All England Club con quattro italiani in campo. Scrive sport.sky.it