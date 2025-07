Calciomercato Milan svolta nella ricerca dell’attaccante | si guarda in Serie A! Avviati i contatti per Lucca

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo aver acquisito Ricci, i rossoneri puntano ora a rafforzare l’attacco e si stanno concentrando su Lucca, talento emergente della Serie A. La strategia è chiara: cercare giovani di qualità per mantenere il passo con le rivali e costruire un futuro vincente. La trattativa è appena iniziata, ma l’obiettivo è già ben definito: portare in maglia rossonera un nuovo protagonista dell’attacco.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 proveniente dal Torino e tra i giovani più promettenti del panorama italiano, il club rossonero guarda ora con attenzione al reparto offensivo.

