I legami tra il mostro di Firenze e la setta pedofila del Forteto un sistema massonico-criminale artefice della cronaca nera e del terrorismo italiano

La storia del Mostro di Firenze e del Forteto si intreccia in un oscuro labirinto di segreti, pedofilia e potere. Dietro queste tragedie si cela forse un sistema massonico criminale che ha tessuto una rete di violenze e omert√†, alimentando la cronaca nera e il terrorismo italiano. √ą arrivato il momento di far emergere tutta la verit√† e di fare luce su questi inquietanti misteri, affinch√© giustizia prevalga e le vittime possano riposare in pace.

Chiss√† che presto non sia anche il turno di far emergere tutta la verit√† sugli inquietanti delitti del mostro e sugli abusi che si consumavano al Forteto da parte di un giro di potenti massoni pedofili La storia del mostro di Firenze √® una storia dove non c‚Äô√® soltanto un maniaco solitario che.

Il sistema massonico che proteggeva il mostro di Firenze era lo stesso che proteggeva i pedofili del Forteto. Il legame tra i due casi è provato. Nessuno toccava il mostro e il Forteto perché dietro a entrambi c'era la stessa élite massonica e pedofila. Vai su X

