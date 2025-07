Juventus | Paul Pogba e l’eredità bianconera

L’addio di Paul Pogba alla Juventus è un mix di emozioni e ricordi indelebili, come un capitolo che si chiude ma lascia il segno. Il suo ritorno in Francia, dopo un percorso tra ostacoli e rinascite, rappresenta una nuova speranza per il campione e i suoi tifosi. La sua eredità bianconera, fatta di passione e determinazione, continuerà a vivere nel cuore di tutti. Ora, il futuro lo attende con nuove sfide e opportunità.

Un addio che commuove Paul Pogba, come fosse un guerriero ferito, ha lasciato Torino con lacrime e sorrisi, come raccontano i post sui vari social network. La sua presentazione in Francia, dopo un calvario di ostacoli, segna un nuovo inizio per il francese, pronto a riconquistare il campo.

