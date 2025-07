La gran passione di Gualtieri per le opere altrui

la gran passione di Gualtieri per le opere altrui. A Roma si aggira un personaggio insolito, con caschetto da operaio, che inaugura cantieri e si vanta di restauri e nuove realizzazioni. Tutti lo osservano come il “marziano a Roma” di Flaiano, perché lui, Roberto Gualtieri, emerge come una figura tanto inaspettata quanto affascinante, portando entusiasmo e idee innovative nella capitale. Il primo cittadino, ...

A Roma s’aggira un bizzarro personaggio che indossa un caschetto da operaio e inaugura cantieri vantandosi dell’apertura di questo palazzo e del restauro di quel monumento, di quella piazza e di quel giardino. Tutti lo guardano come il “marziano a Roma” di Ennio Flaiano, perchĂ© il tipo è lui, proprio lui, Roberto Gualtieri, il sindaco della Capitale, quella sagoma che per due anni la “vox populi” credeva fosse un fantasma. Il primo cittadino, colto da un raptus creativo, è diventato un tiktoker con la fascia tricolore. I miracoli dei cantieri di Gualtieri in realtĂ sono un clamoroso caso di appropriazione indebita di meriti altrui, di chi? Del governo Meloni e della Regione Lazio che sono di centrodestra, ma con grande senso di responsabilitĂ hanno assicurato a Roma investimenti miliardari, procedure d’emergenza, velocitĂ amministrativa, lealtĂ istituzionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La gran passione di Gualtieri per le opere altrui

