Compagnia che gestisce l’acqua in Israele si espande in Argentina Ma è accusata di assetare i palestinesi

Mekorot, la principale compagnia israeliana dell'acqua, amplia i suoi orizzonti in Argentina, ma non senza polemiche. Accusata di violazioni dei diritti dei palestinesi, la sua espansione solleva interrogativi su trasparenza e responsabilità . La sfida è grande: come conciliare crescita economica e rispetto dei diritti umani? La risposta potrebbe cambiare il volto della gestione idrica internazionale.

L'impresa statale israeliana Mekorot, accusata di violare i diritti dei palestinesi, continua a radicarsi in Argentina. La compagnia, responsabile della gestione e fornitura dell'acqua in Israele, ha stretto accordi con i governi di dodici province per lo sviluppo di sistemi idrici e piani regolatori dell'acqua. Sui termini della collaborazione pesano una forte opacità e segretezza, criticate dalle organizzazioni territoriali che denunciano anche l'intesa dello Stato con un'impresa accusata di "apartheid idrico" e di negare sistematicamente l'accesso all'acqua per le comunità palestinesi. Fondata nel 1937, Mekorot si occupa della pianificazione delle risorse idriche israeliane.

